Altglienicke-Coach Semih Keskin war über die erste Hälfte mehr als sauer, wechselte zur Pause bereits dreimal. Die Gäste kamen jedoch auch im zweiten Durchgang kaum auf Touren. Chemnitz hatte durch Artur Mergels Distanzschuss aus 18 Metern sogar eher die Chance auf 2:0 zu erhöhen (60.). Sonst kam von den Himmelblauen allerdings seit der frühen Führung so gut wie gar nichts in der Offensive. Dafür lieferte die Defensive einen leidenschaftlichen Kampf. Letztlich biss sich die VSG daran auch die Zähne aus. Nur dreimal kamen die Hauptstädter gefährlich vor den Kasten - zweimal nach einem Standard. Und wenn es drauf ankam, war auch Torwart Daniel Adamczyk ein sicherer Rückhalt.

Den Aufreger der Partie setzte es dafür an der Seitenlinie. CFC-Trainer Benjamin Duda entsorgte einen auf ihn zu fliegenden Ball mit einer leichten Armbewegung ein paar Meter zur Seite (76.). Dies wertete Schiedsrichter Johannes Drößler (FSV Wacker Gotha) als Spielverzögerung und zückte sofort die rote Karte. Regeltechnisch ist das vertretbar. Allerdings bleibt es Ermessungsspielraum, ob man die Szene in einer insgesamt sehr fairen Begegnung nicht auch mit etwas Fingerspitzengefühl mit Gelb bestrafen kann. Schließlich war Duda im Vorfeld mit keinen Reklamationen aufgefallen, verhielt sich in dem Moment hauptsächlich ungeschickt.