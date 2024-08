Trotz nahender Halbzeitpause dachte Erfurt nicht an Ruhe, erst recht Aboagye nicht, der nach einem schönen Aufbau über Hinata Gonda und Pablo Soares auf 4:0 erhöhte (45.+1). Kurz zuvor hatte er noch mit einem Distanzschuss aus dreißig Metern Zwickaus Torhüter Lucas Hiemann zur Parade gezwungen. Doch diesmal, tief in der Nachspielzeit, gab es eine Reaktion der Gäste: Eine Flanke Herrmanns geriet zum Torschuss und weil Erfurts Torhüter Lorenz Otto nicht an den Ball kam sogar zum Tor (45.+3).

Viermal wechselte Rico Schmitt in der Halbzeitpause, um seinen Schwänen neues Leben einzuhauchen. Das gelang auch, die Zwickauer spielten mit mehr Idee nach vorn, zwangen RWE-Keeper Otto deutlich öfter zum Eingreifen (50., 54., 66.). Auch vom Ex-Erfurter Andrej Startsev war nun mehr zu sehen. Die Hausherren hingegen verlegten sich weiter aufs Kontern, zu denen sie zwar kamen (72.), doch längst nicht so häufig wie noch in der ersten Hälfte.

So verliert Zwickau das Spiel vor allem in der ersten Hälfte, in der höchst effiziente Erfurter fast jeden Angriff im Tor unterbringen konnten. Nach der Niederlage hat sich die Gerber-Elf also sehr gut erholt und schiebt sich damit in der Tabelle an den Schwänen vorbei. Erst am Mittwoch in einer Woche (4. September 2024) geht es für RWE gegen Tabellenführer Carl-Zeiss Jena, Zwickau erwartet an diesem Freitag (30. August 2024) Altglienicke