Beide Mannschaften begannen und turbulent und interessierten sich zunächst wenig für die eigene Verteidigung. Der HFC versuchte sich immer wieder mit Doppelpässen über die rechte Seite zu kombinieren, doch Marius Hauptmann sah gegen Linksverteidiger Larry Oellers nur selten einen Stich oder fand keinen Abnehmer in der Mitte.

Nach zwanzig Minuten und einer Ecke von Kapitän Niklas Landgraf ertönte dann ein Pfiff. Der 1,93 Meter große Aidan Liu hatte Jan Löhmannsröben, wenn auch abseits des Balles, deutlich festgehalten. Joe Joe Richardson, der Doppeltorschütze vom Eilenburg-Spiel, nahm sich der Sache an, doch Keeper Florian Horenburg ahnte die Ecke und parierte den ordentlich geschossenen Ball stark.

Im Anschluss flachte die Partie etwas ab, Halle hatte mehr Spielkontrolle, schaffte es aber nicht, sich wirklich Chancen zu erarbeiten. Nach 45 Minuten zeigte Schiedsrichter Niclas Rose dann erneut auf den Punkt: ausgerechnet der Ex-Viktoria-Kapitän Berk Inaler kam gegen seinen Nachfolger, Nicolas Hebisch, im Strafraum zu spät und traf diesen klar am Fuß. Oleg Skakun machte es in der Folge besser als Richardson und setzte den Ball mit dem Halbzeitpfiff rechts unten zur Führung ins Netz.

Im zweiten Durchgang zeigten die Hallenser schnell, dass sie den Ausgleich erzielen wollen, ließen aber Mal um Mal die nötige Präzision im letzten Drittel vermissen, um zu klaren Torchancen zu kommen. Während bei der Viktoria und Torschütze Skakun nach einer Hereingabe nur Zentimeter fehlten (50.), blieb es für Halle bei Halbchancen, die Pierre Weber sowohl flach im Strafraum (70.), als auch per Volley (82.) nicht verwerten konnte. Auch in der Schlussphase verpassten es die Saalestädter nochmal Druck aufzubauen und zu zwingenden Chancen zu kommen, sodass nach 90 Minuten nicht nur das 0:1, sondern auch die erste Liga-Pleite und drei sieglose Spiele in Folge für den Drittligaabsteiger zu Buche stehen.