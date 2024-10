Doch auch im Vorfeld des Platzverweises zeigten die Gäste aus Chemnitz eine starke Leistung und schnürten die Gastgeber in der Anfangsphase in deren Hälfte ein. Besonders Neuzugang Jongmin Seo, der sein zweites Spiel für den CFC bestritt, glänzte durch Torgefahr und Spielwitz. Zwei gute Chancen (17./31.) gingen auf das Konto des Südkoreaners, dazwischen wuchtete Artur Mergel einen Kopfball an die Latte (27.). Und so dauerte es bis zu 38. Minute, ehe Nils Lihsek den Bann durchbrach und mit einem satten Schuss die Führung für die Gäste erzielte. FSV-Keeper Kevin Rene Tittel sah dabei etwa unglücklich aus. Gleichzeitig war das auch der Halbzeitstand.