Diesmal reisten die Meuselwitzer bereits am Freitag nach Greifswald, man wollte frisch in die Partie gehen. Kurz vor Spielbeginn dann die erste Hiobsbotschaft: Kapitän René Eckardt musste draußen bleiben, dafür rückte Tino Schmidt in die Startelf. Eine knappe Viertelstunde passierte eigentlich nicht viel bei brütend heißen Temperaturen. Dann die erste Greifswalder Annäherung und gleich das Tor. Erst wurde Elias Kratzer nicht konsequent gestört, dann landete der Abwehrversuch bei Niklas Brandt, der flach aus 14 Metern vollendete.

