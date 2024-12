Lok begann im Stile einer Spitzenmannschaft, nach Balleroberungen fackelten die Gäste nicht lange und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Besonders auf der rechte Seite fanden die Seitz-Elf viel Platz für ihre Angriffe. Pasqual Verkamp flankte in dieser Phase fast in Dauerschleife, etwas mehr Zielwasser hätte ihm gutgetan.

Wie schon so häufig in dieser Saison nutzte der Tabellenführer seine erst Chance. Eine, die eigentlich keine so große war: Aber in Luckenwalder Abwehrspeiler fälschte Ryan Adigos Schuss unhaltbar ab (21.). Zak Piplicas anspruchsvoller Halbvolleyschuss flog knapp vorbei.