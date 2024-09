Einen Aufreger bot die Begegnung am Ende allerdings doch noch: Nach einem missglückten Rückpass in der Altglienicker Hintermannschaft in der 77. Minute war ZFC-Stürmer Hansch - augenscheinlich für Schiedsrichter Florian Lukawski - vor VSG-Keeper Zwick am Ball und wurde entscheidend zu Fall gebracht. Elfmeter! Doch nach kurzer Rücksprache mit dem Angreifer, der dem Schiedsrichter signalisierte, nicht gefoult worden zu sein, gab es Abstoß für Altglienicke. Starke Aktion im Sinne des Fairplays vom 29-Jährigen. So sah es auch sein Trainer Georg-Martin Leopold: "Ganz starke Aktion. Das sind die Werte, für die wir stehen wollen", sagte Leopold SPORT IM OSTEN: "Auch der Trainer der Altglienicker kam nach dem Spiel zu uns und bedankte sich für die faire Geste."