Fußball-Regionalligist FC Eilenburg hat für den Abstiegskampf in der Rückrunde einen Mittelfeldspieler aus der Regionalliga Bayern verpflichtet. Wie die Muldestädter am Mittwoch (22. Januar 2025) mitteilten, wechselt Joel Ampadu von den Würzburger Kickers nach Nordsachsen.

Ampadu, der im Januar 22 Jahre alt wurde, kommt damit vom Tabellenfünften der Regionalliga Bayern. In Würzburg kam er in dieser Saison bisher zu vier Einsätzen, dabei zwei Kurzeinsätzen in der Regionalliga. "Um mich weiterzuentwickeln, muss ich spielen. Diese Gelegenheit sehe ich für mich in Eilenburg", wird der Offensivmann in der Pressemitteilung des FCE zitiert.