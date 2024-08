Wachsmuth kennt Eichinger noch aus seiner Zwickauer Zeit, wo der Offensivmann in der 3. Liga insgesamt 31 Spiele absolviert hatte. Im Sommer 2023 folgte er dem Ex-Coach Joe Enochs nach Regensburg, wo er den Durchbruch bisher aber noch nicht geschafft hat. In der letzten Rückrunde war er an den Greifswalder FC ausgeliehen. "Für einen Spieler in seinem Alter zählt es besonders auf hohem Niveau, Woche für Woche im Wettbewerb und auf dem Platz zu stehen. Nur so kann er sich optimal weiterentwickeln", erklärt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.