Jochen Seitz sitzt entspannt in seinem Hotelzimmer. Der Trainer des 1. FC Lok Leipzig bereitet seine Mannschaft an der türkischen Rivera auf den Re-Start vor. Lok ist nach einer bärenstarken Hinrunde der große Gejagte.

Das weiß auch Seitz. "Jeder will natürlich den Tabellenführer schlagen, insofern wird es in jedem Spiel ein hartes Stück Arbeit", erklärte er im Interview mit SPORT IM OSTEN am Mittwoch (15. Januar 2025). Es werde wichtig sein, eine gute Konstanz zu entwickeln. "Wir dürfen keine Punkte großartig liegen lassen, weil wir wissen, dass die Mannschaften hinter uns, nur auf unsere Fehler warten und höchst motiviert gegen uns sind."