Der gebürtige Wiesbadener war zuletzt in der zweite US-Liga bei El Paso Locomotive FC beschäftigt. Der Deutsch-Amerikaner hatte aber auch schon in verschiedenen Regionalligen seine Spuren hinterlassen. Insgesamt absolvierte McLemore bei Schweinfurt 05, Union Fürstenwalde, Greuther Fürth II und dem FSV Frankfurt 91 Spiele und will nun bei Lok einen neuen Anlauf nehmen: "Die Ambitionen, die der 1. FC Lok hat, sind kein Geheimnis. Dazu kommen die Derbys und auch anderen großen Spiele in der Liga. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das Trainerteam mir Vertrauen schenkt. Jochen Seitz ist ein positiver Trainer mit viel Leidenschaft."