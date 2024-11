Jena eröffnet beide Spieltage

Lok-Verfolger Carl Zeiss Jena eröffnet beide Spieltage jeweils Freitagabend. Am 6. Dezember, empfängt der FCC den BFC Dynamo ab 19 Uhr, zum Oberliga-Klassiker. Am 13. Dezember gastieren die Thüringer bei Aufsteiger Hertha Zehlendorf. Auch die anderen beiden Thüringer Vereine sind am 19. Spieltag bereits Freitag gefordert: der ZFC Meuselwitz gastiert bei Chemie Leipzig, Rot-Weiß Erfurt empfängt Viktoria Berlin.

Zu mitteldeutschen Duellen kommt es am Samstag, 7. Dezember, 13 Uhr (Eilenburg vs. Rot-Weiß Erfurt) und am Samstag, 14. Dezember, 16 Uhr (VFC Plauen vs. Hallescher FC).

Eilenburg macht den Herbst zu

Bei den letzten beiden Spielen des Jahres ist ein mitteldeutsches Team dabei: Am Sonntag, 15. Dezember, will der FC Eilenburg bei der VSG Altglienicke wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln.

Nordost-Staffel geht spät in den Winter

Für die Regionalligisten geht es damit schon rund zehn Tage vor Weihnachten in die Winterpause - im neuen Jahr geht es dann am ersten Februar-Wochenende weiter. Die obersten drei Ligen in Deutschland spielen noch bis zum Wochenende 20. bis 22. Dezember.

Im Vergleich zu den anderen Regionalligen ist die Nordost-Staffel dennoch spät dran mit der Winterpause. Die Regionalliga Bayern hat schon am letzten November-Wochenende den letzten Spieltag des Jahres, die Regionalligen Südwest, West und Nord gehen nach dem Wochenende 6. bis 8. Dezember in die Winterpause.