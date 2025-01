Nach der Absage des Nachholers bei Hertha Zehlendorf durfte sich der FC Carl Zeiss Jena endlich wieder um Punkte kämpfen. Zu Gast war der Greifswalder FC, der mit der Empfehlung eines 4:1-Sieges gegen Viktoria Berlin ins Paradies kam. Und das Selbstbewusstsein des Zschiesche-Teams spürte man von der ersten Minute. Der GFC war ballsicher und erspielte sich in einer schnellen, aber chancenarmen Partie auch die einzigen guten Möglichkeiten. Osman Atilgan scheiterte bei der besten in der 22. Minute freistehend aus 14 Metern am stark reagierenden Keeper Marius Liesegang. Der muss sich beim Kopfball von Soufian Benyamina in der 31. Minute mächtig strecken, um den Rückstand zu verhindern. Jena mühte sich, meist aber ging der Ball vorn verloren oder ein Greifswalder bekam noch ein Bein dazwischen. Die vielen weit und hoch geschlagenen Bälle brachten auch keine wirkliche Gefahr. Zur Pause blieb es bei einem für die Thüringer etwas schmeichelhaften 0:0.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK