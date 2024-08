Die Gastgeber leisteten sich gleich zu Beginn einen großen Bock. Cenker Yoldas trickste sich mit einem Körpereinsatz an Sören Reddemann vorbe, bediente dann mit viel Übersicht den freistehenden Serhat Polat, der ohne Mühe zu seinem zweiten Saisontreffer kam (7.). Das 0:1 hielt daraufhin nicht einmal 120 Sekunden. Elias Löder brachte auf der Gegenseite 03-Keeper Jasper Kühn nach einem kurz ausgeführten Abstoß in die Bredouille und legte auf Sturmkollege Erik Weinhauer – der vorherige Erfurter schob daraufhin zum 1:1 ins leere Tor (9.).

Der Druck auf beiden Mannschaften war spürbar hoch. Das sorgte für eine Reihe an individuellen Patzern, so hielt auch dieser Spielstand nicht lange. Jenas Abu El Haija verschätzte sich bei einem Kopfball und gab Polat so die Möglichkeit frei auf Liesegang zuzugehen. Kaltschnäuzig überwand dieser den Jenaer Keeper und traf zum 1:2 (11.).

Daraufhin suchte Jena wieder eine schnelle Antwort und fand in Weinhauer den dafür prädestinierten Akteur. Nach einem Freistoß von Justin Petermann glich der Stürmer zuerst aus (18.), bevor er vier Minuten später erneut per Kopf für die 3:2-Führung der Hausherren sorgte. Die Zehlendorfer schafften es in dieser Phase nicht, ihre Riesenlücken in der Defensive zu schließen. Und es kam noch dicker.