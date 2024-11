Markus Zschiesche (Trainer Greifswald): "Wir haben verdient drei Punkte geholt. Wir haben gar nichts zugelassen. Ich kann ich an keine Chance erinnern. Wir sind selbst noch in der Entwicklung. Aber wie wir es heute gemacht haben, niemanden unterschätzen, keine Arroganz, dafür hat sie Mannschaft sich entwickelt. Sie ist ruhiger geworden. Wir haben es heute gut gemacht. In der ersten Halbzeit war noch eine Ungeduld da. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Druck auf dem Ball und auch im richtigen Moment. Dann haben wir auch die Qualität im Team, die Konter zu nutzen."