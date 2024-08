Lok Leipzigs Trainer ging die Partie mit einer Änderung in der Startelf an. Im Vergleich zum Remis gegen den Halleschen FC rückte Theo Ogbidi für Ryan Adigo ins Mittelfeld. Sein Team konzentrierte sich in den ersten Minuten zunächst auf die Defensive, schaltete dann aber in den Vorwärtsgang. Stefan Maderer scheiterte zunächst per Kopf und Direktabnahme, ehe er im dritten Versuch die Führung erzielte. Nach starker Flanke des auffälligen Tobias Dombrowa legte Mingi Kang per Kopf quer, Maderer versenkte den Ball per Seitfallzieher aus kurzer Distanz im Tor (17.).

Bildrechte: Matthias Koch