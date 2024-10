Die Gastgeber starteten schwungvoll und setzten Zwickau unter Druck. Die erste dicke Chance zur Führung hatten dann auch die Berliner in der 9. Minute durch Oleg Skakun, dessen Schuss Keeper Lucas Hiemann gerade noch über die Latte lenkte. Auch danach drückte Viktoria weiter auf die Führung, die fast in der 20. Minute gefallen wäre, als Shea Mensah aus Nahdistanz am, erneut starken Hiemann scheiterte. Offensiv war von den Zwickauern nichts zu sehen, da es an Durchschlagskraft fehlte und es im Aufbauspiel immer wieder Ballverluste gab. Eine weitere gute Gelegenheit verbuchte dann nochmals Skakun (32.) mit einem Distanzschuss, den Hiemann aber entschärfen konnte.

Bildrechte: Matthias Koch