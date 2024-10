Doch Gonda musste kurze Zeit später ebenfalls verletzt runter, bei ihm schmerzte der linke Fuß. Die Gäste wurden nun dominanter, Daniel Frahn knipste in der 26. Minute, sollte aber zuvor geschoben haben. Eine knifflige Entscheidung. In der 33. Minute zeigte Miriam Schwermer dann auf den Punkt, nachdem Lucas Zeller gegen Gian Luca Schulz zu spät gekommen war. Frahn ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte Babelsberg in Führung. Erfurt hatte danach in einigen Situationen Glück, nicht das zweite Tor zu bekommen. Und hätte kurz vor der Pause fast den Ausgleich geschafft, als Wolf im zweiten Versuch aus zehn Metern an Keeper Yannik Bangsow scheiterte.

Zur zweiten Halbzeit brachte Erfurts Trainer Lars Kleiner für den blassen Ugondu. Doch zunächst passierte 20 Minuten auf beiden Seiten nichts. Es gab dafür viele Zweikämpfe und Fouls. Dann aber hatte Trübenbach einen genialen Gedanken. Der Routinier servierte den Ball mit dem Außenrist genau auf Ömer Uzun, der aus Nahdistanz in den linken Winkel traf. Und plötzlich hatten die Gastgeber Oberwasser, gewannen die Zweikämpfe und brachten die Babelsberger einige Male in Not. Doch mitten in die Drangphase sah Jeremiaha Maluze die Ampelkarte. So waren die Gastgeber in der Schlussphase in Unterzahl, verteidigten den einen Punkt aber mit viel Einsatz und Herz.