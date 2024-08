Die erste Chance der Partie gehörte den Gastgebern. Julien Damelang trieb den Ball der linken Seitenlinie entlang und zog nach innen. Dort spitzelte die Lok-Defensive dem Berliner Außenstürmer den Ball davon - genau in den Lauf des flinken Shean Mensah, der aus Nahdistanz an Naumann scheiterte (8.). Wach geküsst von dieser Chance arbeiteten sich die Spieler von Lok-Trainer Jochen Seitz nun besser ins Spiel. Eine Verkamp-Ecke landete fünf Meter vor dem Berliner Tor auf dem Kopf von Alexander Siebeck, der mühelos einköpfte (22.). So ging der 1. FC Lok mit seiner ersten wirklichen Torannäherung in Führung. Postwendend wäre dann beinahe der Ausgleich gefallen, doch Metehan Yildirim zielte knapp am langen Pfosten vorbei (23.). Weitere Abschlüsse von Mensah (30.) oder Marvin Pohl (43.) sorgten für keine Torgefahr.

Bildrechte: Sportfoto Matthias Koch