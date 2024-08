Für den Zwickauer Randolf Riesen wird die Partie ein besonderes Spiel: Das 19-jährige Talent hat seine gesamte Jugend in Chemnitz gespielt und wechselte im Sommer nach Zwickau. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Riesen wartet allerdings noch auf seinen ersten längeren Einsatz für den FSV, zerst zwei Minuten durfte er bisher ran.

Der Spieltag eröffnen bereits am Freitag (09.08.2024, 19 Uhr) vier Teams: Aufsteiger VFC Plauen empfängt zum Heimspielauftakt die U23 von Hertha BSC. In Leipzig kommt es zu einem Sachsen-Duell: Lok Leipzig fordert den FC Eilenburg im Bruno-Plache-Stadion. Eilenburg möchte nach dem umjubelten Punktgewinn gegen Altlgienicke (2:2) den Schwung mitnehmen und auch gegen Lok punkten. Das dürfte jedoch eine schwierige Angelegenheit werden, denn die Leipziger verloren noch kein Spiel in dieser Saison und konnte die letzten drei Pflichtspiele gegen Eilenburg allesamt gewinnen. Zu einem besonderen Wiedersehen kommt es auch in Leipzig: Der langjährige Eilenburg-Tormann Andreas Naumann steht jetzt bei Lok im Tor.