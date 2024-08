Der 28-Jährige war bis Sommer 2024 beim Berliner AK unter Vertrag, absolvierte bisher 88 Spiele in der Regionalliga Nord und Nordost. In Meuselwitz war Wurr bereits im Juli als Probespieler unter anderem bei einem Test gegen Einheit Rudolstadt im Einsatz. Ein Vertrag kam dann zunächst nicht zustande. Nach dem nun verkorksten Saisonstart setzt man in Meuselwitz auf die Dienste von Wurr. "Wir haben geschaut, wissen um unsere Schwächen und Baustellen. Und wir sind froh, dass wir mit Hendrik Wurr einen erfahrenen Spieler dazu bekommen", sagte Cheftrainer Georg-Martin Leopold. Die Planungen sollen damit aber noch nicht abgeschlossen sein, zumal der Kader immer noch recht klein ist.