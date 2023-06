Starke zehn Minuten reichen

Der SC DHfK brauchte ein paar Minuten, um in dieses tabellarisch bedeutungslose Spiele hinein zu finden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (7. Minute, 4:6) kamen sie aber in Fahrt - und zwar so richtig. Mit acht Toren in Folge drehten die Leipziger den Rückstand innerhalb von zehn Minuten in eine Sechs-Tore-Führung (17., 12:6). Vor allem Lukas Binder (insgesamt 7 Tore) wuchs in diesen Minuten über sich hinaus und traf wie am Fließband. Die Dominanzphase ebbte dann zwar genauso schnell wieder ab, wie sie angefangen hatte, reichte allerdings für den Rest der ersten Halbzeit aus, um mit einer komfortablen Führung in die Pause zu gehen (18:13).

Ausgeglichene zweite Halbzeit

In der zweiten Hälfte konnte Leipzig nicht mehr die Leistung des ersten Durchgangs anknüpfen. Hamm hielt in vor 2.500 Fans in der eigenen Halle tapfer dagegen und ließ den Pausenvorsprung nicht weiter anwachsen. Fabian Huesmann war mit sieben Toren (davon drei Siebenmeter) Spieler des Spiels. Die Leipziger machten in den letzten Minuten dieser Saison nicht mehr als nötig und brachten am Ende schmucklos und ungefährdet den Fünf-Tore-Vorsprung über die Zeit (28:33).

Ausblick

Die nächste Saison startet in knapp sechs Wochen am Donnerstag den 24. August. Für den abgestiegenen ASV Hamm-Westfalen geht es am darauffolgenden Samstag (26.08.) in der 1. Runde des DHB-Pokals los, bevor dann eine Woche später (01.09.) die 2. Bundesliga startet.