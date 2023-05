Der SV Union Halle-Neustadt muss weiter um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga zittern. Gegen die HSG Blomberg-Lippe verloren die Sachsen-Anhalterinnen am Samstag (06.05.2023) trotz großem Kampf mit 23:26 (11:12). Julia Niewiadomska war mit sieben Treffern beste Schützin auf dem Feld. Für die HSG traf Alexia Hauf (5 Tore) am häufigsten.