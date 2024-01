Vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres gab es bereits positive Neuigkeiten bei den Wildcats. Cara Reuthal verlängerte vorzeitig ihren Vertrag um weitere zwei Jahre. Als Grund gab die Rückraumspielerin an, sich in Halle besonders wohl zu fühlen. "Die Strukturen passen perfekt zu meinem Leben", so Reuthal.

Mit 24:30 (13:12) hat der BSV Sachsen Zwickau gegen den VfL Oldenburg verloren. Das Duell zwischen den Sächsinnen und den Norddeutschen war in der Anfangsphase vor allem das Duell zwischen Rita Lakatos und Toni-Luisa Reinemann. Die ersten beiden Tore des BSV gingen auf das Konto der Slowakin, die junge Spielerin des VfL war gar an den ersten vier Toren beteiligt. Die Sächsinnen lagen nach sieben Minuten mit drei Toren in Front (6:3), verloren dann aber den Faden. Oldenburg legte einen 4:0-Lauf auf die Platte und ging erstmals in Führung (18.). In einer zerfahrenen Partie berappelten sich die Gastgeberinnen aber, stellten in der 26. Minute durch Lakatos auf 12:9. Doch wieder knickte das Team von Norman Rentsch ein, kassierte den Ausgleich und ging durch ein Tor von Ema Hrvatin kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einem Treffer Vorsprung in die Kabine.