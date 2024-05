Nach Wiederanpfiff machten die Sachsen-Anhalter weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. In der 38. Minute erkämpfte Oskar Emanuel mit seinem Tor die erste Führung seit der 11. Minute (17:16). Die war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Oberfranken erneut auf die Tube drückten. Die Dessau-Roßlauer Defensive ließ in dieser Phase zu viele Gegentreffer zu. Zudem bereitete der Coburger Torhüter Kristian van der Merwe den Angreifern große Probleme (12 Paraden). Die HSG zog erneut davon (29:24/55.). Am Ende lief den Gastgebern die Zeit davon.