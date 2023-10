Auch nach dem Wechsel agierte Dormagen hellwach, das seine Führung weiter auf 22:17 (37.) ausbaute. Der DRHV machte sich dagegen das Leben selbst schwer und leistete sich immer wieder unnötige Fehler. Eine Drei-Tore-Serie bescherte dem Team von Trainer Uwe Jungandreas zwar erneut den Ausgleich (32:32), doch in der umkämpften Schlussphase besiegelte Jan Reimer in der letzten Sekunde per Siebenmeter die Dessauer Heimniederlage. Bester Werfer der Gastgeber war Jakub Hrstka (8).