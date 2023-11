Bereits am 2. Spieltag der noch jungen Bundesliga-Saison musste der Thüringer HC beim HSG Bensheim/Auerbach eine bittere 29:30-Niederlage einstecken . Das Müller-Team wollte nun im DHB-Pokal-Viertelfinale diese offene Rechnung begleichen.

Und die Thüringerinnen starteten mit frischem Schwung in die mit Spannung erwartete Partie. Vor allem das Angriffsspiel konnte in der ersten Viertelstunde gegen in der Abwehr teils noch wacklig agierende Bensheimerinnen überzeugen. Das Duo Johanna Maria Stockschlader (4) und Kathrin Pichler (3) konnten beim Stand von 10:7 sieben Treffer beisteuern. Doch der Schein trügte ...