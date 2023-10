In der Hallenser Sportarena erlebten die Zuschauer von Anfang an eine hart umkämpfte Partie. Sowohl das Team von Till Wiechers, als auch die Gäste aus Leverkusen spielten mit angezogener Handbremse und konzentrierten sich zuerst auf eine stabile Abwehrarbeit. Und so war es auch wenig überraschend, dass sich im ersten Durchgang kein Team im Tabellen-Nachbarschaftsduell einen signifikanten Vorsprung herausarbeiten konnte. Mit einem 9:9 ging es in die Halbzeitpause.