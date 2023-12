Zum Rückrunden-Auftakt ging es für den ThSV Eisenach mit positiven Erinnerungen zum amtierenden Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen, denn am 8. Spieltag sorgte das Team von Misha Kaufmann für ein dickes Ausrufezeichen und kämpfte die Löwen nieder . Wiederholung in der SAP-Arena?

Nach einem schnellen 2:0-Start des Kaufmann-Teams gab das hochkarätig besetzte Team aus Baden den Spieltakt an. Das lag auch daran, dass den Wartburgstädtern die Wurfeffektivität flöten ging. Beim Stand von 5:8 (20.) brachte Eisenach gerade mal 50 Prozent seiner Abschlüsse im Löwen-Kasten unter. Doch irgendwie ging in den letzten zehn Minuten ein Ruck durch das Team der Thüringer. Vor allem der zweitbeste Scorer der Liga, Manuel Zehnder, machte ernst und traf alleine im ersten Durchgang sechs Mal. Am Ende ging es mit einem 13:13 in die Halbzeitpause.