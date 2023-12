Vor dem Spiel wurde bekannt, dass Jakub Hrstka die Dessauer im Sommer nach fünf Jahren verlassen wird. Der tschechische Nationalspieler wechselt zu seinem Heimatverein nach Zubri. Wie wichtig er ist, zeigte er auch in dem Spiel gegen den Spitzenreiter, wo er allein in der ersten Halbzeit sieben Tore erzielte, am Ende waren es neun. 20 Punkte trennte beide Mannschaften vor dem Spiel, davon sah man auf dem Parkett aber zunächst nicht viel. Zwar führten die Gäste von der ersten Minute an, aber Dessau kämpfte und biss sich immer wieder zurück, schaffte sogar den 11:11-Ausgleich. Doch immer, wenn der große Favorit zu wackeln drohte, unterlief Dessau ein technischer Fehler. Zur Pause war beim 15:17 aber noch alles drin.