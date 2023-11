Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Handball | Bundesliga SC Magdeburg verteidigt Tabellenführung mit Sieg gegen HBW Balingen-Weilstetten

14. Spieltag

26. November 2023, 18:34 Uhr

Der Terminkalender vom SC Magdeburg war in den vergangenen Wochen prall gefüllt. Das merkte man der Wiegert-Truppe gegen Aufsteiger Balingen-Weilstetten lange an. Am Ende konnte der SCM aber den entscheidenden Gang hochschalten.