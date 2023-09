Nach der knappen Auftaktniederlage gegen die Füchse Berlin sollten nun in Melsungen unbedingt die ersten Punkte holen. Aus diesem Grund reiste die Leipziger Delegation bereits am Freitag an. Doch die ersten Akzente setzten die Gastgeber, Leipzig leistete sich zunächst einige technische Fehler. Nach knapp sechs Minuten gelang beim 1:1 der erste DHfK-Treffer. Danach ging es hin und her, starke Aktionen wechselten mit Ungenauigkeiten ab. In der 21. Minute gelang Lukas Binder beim 11:10 die erste Führung für die Gäste. Zur Pause führte Leipzig mit 15:14.