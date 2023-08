Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig verliert Auftakt gegen Füchse Berlin

Die Handballer vom SC DHfK Leipzig sind mit einer Niederlage in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Im Heimspiel gegen die Füchse Berlin mussten sich die Sachsen am Montagabend trotz großen Kampfes am Ende knapp mit 29:31 (13:15) geschlagen geben.