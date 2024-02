Die Kaufmann-Schützlinge kamen mit einer gehörigen Wucht aus der Kabine, was die hessischen Gastgeber durchaus beeindruckte. Sieben Minuten vor Schluss brachte Marko Grgic die Wartburgstädter sogar wieder in Führung, aber Melsungen konnte antworten. So stand es fünfzehn Sekunden vor Schluss 27:26 für Melsungen, Eisenach in Ballbesitz. Gerade als die Thüringer zum Angriff ansetzten dann der Schock - Wechselfehler. Ein Eisenacher lief zu zeitig auf das Spielfeld, Torhüter Matija Spikic noch nicht runter von der Platte. Regelkonform entschieden die Schiedsrichterinnen Kuttler/Merz auf 2-Minuten-Zeitstrafe für Eisenach und Ballbesitz Melsungen. In der übrigen Zeit fiel kein weiterer Treffer.