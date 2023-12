Es fing gut an für die Sigtryggsson-Mannschaft, die zunächst drei Mal in Führung gehen konnte und sich von Beginn an motiviert zeigte. Nach starken ersten fünf Minuten brachen die Leipziger jedoch vor allem offensiv ein, fanden keine Lücken und verloren nach und nach die Bälle. Die Füchse aus Berlin nutzten die Fehler immer wieder mit schnellen Gegenstößen und gingen nach 14 Minuten durch den vierten Treffer von Mathias Gidsel mit 11:4 in Führung.