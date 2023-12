SC DHfK-Kapitän Simon Ernst fand am Dyn-Mikrofon klare Worte: "Wir haben heute alles reingehauen, waren aber nicht clever genug. Wetzlar hat es gut gemacht, ihre Angriffe lang ausgespielt und auch den siebten Feldspieler gut eingesetzt", resümierte der durch einen Cut an der Augenbraue gezeichnete Spielführer. Derzeit stimme die Einstellung im Team, nicht aber die Qualität, führte Ernst als weiteren Grund für die Niederlage an.

In Halbzeit zwei blieb die Begegnung weiter hart umkämpft. Doch über das gesamte Spiel bekam der SC DHfK Wetzlars Rückraumspieler Lenny Rubin nicht in den Griff, der am Ende mit sieben Treffern bester Werfer der HSG wurde. Zwölf Minuten vor Schluss erlaubten sich die Leipziger darüber hinaus einige technische Fehler, sodass Wetzlar auf drei Tore enteilen konnte. Leipzig kam nicht nochmal heran, was auch am in der Schlussphase stark haltenden Till Klimpke im HSG-Tor lag. Daran konnten auch beeindruckende 9 Tore von Viggo Kristjánsson nichts ändern. Bereits am Freitag (22. Dezember) treten die Leipziger die nächste Auswärtsreise an. Dann geht es zu den Füchsen Berlin.