Der ThSV Eisenach hat eine bittere Niederlage gegen den HSV Hamburg kassiert. In der heimischen Werner-Aßmann-Halle verlor der Aufsteiger am Freitagabend (20.10.2023) mit 28:32 (13:15). Nach dem sensationellen Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen hofften die Zuschauer auf die nächste Überraschung, doch anders als die Löwen unterschätzten die Norddeutschen die Heimmacht aus Thüringen nicht.

In einem extrem ausgeglichenen Spiel fiel die Entscheidung in den letzten acht Minuten, als Eisenach den Faden verlor und Hamburg mit einfachen Ballverlusten eingeladen wurde. So setzten sich die Norddeutschen entscheidend ab und eroberten die Eisenacher Festung.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Angepeitscht von 3.000 Zuschauern startete der ThSV schwungvoll und mit der ersten Führung. Die Gäste aus Hamburg ließen sich aber nicht abschütteln und glichen jede Führung postwendend aus. In der Anfangsphase saß nahezu jeder Angriff, die Torhüter bekamen kaum etwas zu halten. Nach gut 20 Minuten schlichen sich ersten Fehler ein - auf beiden Seiten. Nach vier Minuten ohne Tor stellte Eisenach auf ein 12:10.

Dann drückte der HSV auf das Gaspendal und drehte das Spiel mit einem 4:0-Lauf. Zur Pause lag Eisenach mit zwei Toren in Rückstand (13:15), weil das Umschaltspiel nach Fehlwürfen nicht optimal funktionierte, kam der HSV zu relativ einfachen Toren. In Hälfte eins schlug Hamburg vor allem in Überzahl zu: Fünf Tore fielen, als Eisenach in Unterzahl agierte. Dabei erwischte es Kreisläufer Peter Walz in den ersten sieben Minuten gleich mit zwei Strafen. Der wichtige ThSV-Mann konnte sich nichts mehr erlauben. Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen

ThSV verliert Spiel in der Schlussphase

Eisenach startete besser in die zweite Halbzeit und drehte das Spiel: Der überragende Alexander Saul traf in der 41. Minute zum 21:20. Die Halle stand kopf. Doch der Aufsteiger konnte sich nicht absetzen, machte einfache Fehler und gab das Spiel noch aus der Hand. In der Schlussphase zog Hamburg entscheidend davon.