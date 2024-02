Auch nach der Pause ging die Talfahrt der Gäste weiter und der Rückstand war schnell auf zehn Tore (14:24, 42.) angewachsen. EHV-Trainer Olafur Stefansson fand in der Auszeit deutliche Worte an seine Spieler und appellierte vor allem an deren Einstellung: "Wenn jetzt keine Antwort kommt, können wir uns alle einen anderen Job suchen", tobte der 50-Jährige an der Seitenlinie.