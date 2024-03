Aue startete gut in die Partie und stand besonders in der Defensive gut. Als dann auch das eigene Offensivspiel in Fahrt kam, zogen die Stefansson-Schützlinge auf 11:5 davon. Die Essener blieben zehn Minuten ohne eigenes Tor. Konzentrationsfehler und leicht vergebene Würfe ließen die Gäste aber bis zur Pause wieder auf 13:10 herankommen.

