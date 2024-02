Auf diesem 12. Rang steht weiterhin der BSV Sachsen Zwickau, der in Blomberg schwer ins Spiel fand. Erst nach fast sieben Minuten gelang den Sächsinnen der erste Treffer durch Ema Hrvatin (4:1). Das Rentsch-Team schaffte es in der ersten Hälfte nur selten, die Blomberg-Defensive zu überwinden. So ging es mit einem deutlichen Rückstand (16:7) in die Pause.