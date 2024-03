Klassenerhalt als Voraussetzung

Nach den ersten positiven Signalen in den vergangenen Wochen konnten der Verein sowie die Stadt und deren Tochtergesellschaft Kultour Z., die die Stadthalle betreibt, am Dienstag (26.03.2024) grünes Licht geben. "Alle Vorkehrungen gehen voran", sagte Norman Rentsch, Geschäftsführer und Cheftrainer in Personalunion beim BSV, im Interview mit MDR SACHSEN. "Wenn wir unsere Hausaufgaben sportlich erfüllen, bekommen wir in der nächsten Saison die Möglichkeit, in der Stadthalle Zwickau zu spielen." Bildrechte: imago images/Eibner

Heißt: Der Verein muss wie in den letzten beiden Jahren die Klasse halten. Nach dem deutlichen 32:25-Sieg am vergangenen Samstag gegen Neckarsulm stehen die Zeichen dafür nicht schlecht. Sieben Spieltage vor Saisonende stehen die Zwickauerinnen in der Tabelle auf Platz elf knapp über dem Strich. "Jetzt heißt es, alles zu bündeln und die Punkte einzusammeln, damit wir zukünftig mit vielen Zuschauern tolle Handballtage in der Stadthalle Zwickau haben", blickte Rentsch voraus.

"Konstruktive Gespräche" zwischen Stadt und Verein

Doch auch im Falle eines Klassenerhalts warten viele Aufgaben auf den Verein. Neben der Anschaffung eines temporär montierbaren Hallenbodens muss eine zusätzliche Tribüne aufgestellt werden, zudem fordert die HBF LED-Werbebanden, um die Spiele entsprechend vermarkten zu können. Insgesamt ist ein niedriger fünfstelliger Betrag pro Heimspieltag notwendig, um Miete und Kosten zu decken.

Die Kosten teilen sich der Verein und die Stadt. Man sei in "sehr konstruktiven Gesprächen" mit der Stadt und ihrer Tochtergesellschaft Kultour Z. gewesen", sagte Rentsch. "Die Stadt hat eine gewisse Verantwortung" und sei dieser auch nachgekommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Da in der Stadthalle regelmäßig Kultur- und Messeveranstaltungen stattfinden, wurden für die kommende Saison 13 veranstaltungsfreie Wochenenden für die Heimspiele des BSV reserviert. Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt unterstrich, dass die Stadt einen "deutlichen Betrag" zur Verfügung gestellt habe, um die Spieltage abzusichern.

Hallenneubau hat Priorität

Die Mehrkosten sollen auch durch die zukünftig höhere Zuschauerkapazität aufgefangen werden. Statt der aktuell maximal 900 Zuschauer in Neuplanitz bietet die Stadthalle doppelt so viele Plätze.

Eine langfristige Lösung kann und soll der Umzug aber nicht sein. Ein Hallenneubau steht an vorderster Stelle. Das sei auch mit Blick auf den Handball- und Basketball-Nachwuchs in Zwickau notwendig, betonte Rentsch. "Nichts geht über einen Hallenneubau. Das braucht der Sport in ganz Zwickau. Da sind die Stadt und das Land gefordert. Die Gespräche gehen voran, aber es ist noch ein weiter Weg."