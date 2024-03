Nach gutem Beginn (6:4/10.) verloren die Gastgeberinnen komplett den Faden. Über acht Minuten lang gelang kein Tor, während die Gäste mit fünf Treffern in Serie auf 6:9 aus Zwickauer Sicht stellten (18.). So viel vorweg – es sollte die höchste Führung der SUN bleiben. Die Sächsinnen fingen sich und egalisierten schnell wieder. Ein Doppelschlag von Laura Szabo und Emma Montag binnen 16 Sekunden brachten die knappe 15:13-Pausenführung.



Auch nach Wiederanpfiff blieb es zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Als die frühere THC-Akteurin Arwen Gorb Neckarsulm noch einmal auf 23:22 herangebracht hatte (48.), zogen die Gastgeberinnen das Tempo noch einmal an, minimierten die Fehlerquote und schlossen die Lücken in der Defensie. Ein folgender Vier-Tore-Lauf sorgte für die Vorentscheidung zugunsten des BSV (27:22/53.). Am Ende wurde es sogar noch richtig deutlich.