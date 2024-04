Nach dem Ausgleich in letzter Minute gegen GWD Minden in der vergangenen Woche begannen die Dessauer fulminant und zeigten sich in Torlaune. Während sich der HC Elbflorenz in der Anfangsphase nur in den Zweikämpfen präsent zeigte und Mindaugas Dumcius nach zwei Minuten mit Vincent Sohmann ins Griechisch-Römisch ging, starteten zumindest die Dessauer auch sportlich fulminant. Bereits nach acht Minuten führte die Mannschaft von Uwe Jungandreas mit 5:1 und zwang den Gäste-Coach André Haber zu einer frühen Auszeit.