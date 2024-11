Am Mittwochabend (13. November, 20 Uhr) steigt an der Kieler Ostseeküste das Topspiel im DHB-Pokal-Achtelfinale. Handball-Meister und Pokalsieger SC Magdeburg muss bei Rekordpokalsieger THW Kiel ran.

Der SCM will an der Ostsee gleich zwei Rechnungen begleichen. Das Team von Magdeburgs Coach Bennet Wiegert verlor in den vergangenen fünf Monaten gleich zweimal gegen die Norddeutschen: Erst im Spiel um Platz drei der Champions League (28:32), dann beendete der THW in der Bundesliga eine lange Heimserie der Magdeburger. Das 24:29 im September war die erste SCM-Heimniederlage nach 26 ungeschlagenen Spielen.