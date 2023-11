Herbert Müller sprach in einer ersten Reaktion von einem "Horrorlos". Man habe sich TuS Metzingen im Halbfinale gewünscht. Und es wurde wieder einmal Bietigheim. Der Abo-Meister und Pokalsieger der vergangenen drei Jahre steht auch in dieser Saison wieder weit vor der Konkurrenz. "Wir werden es trotzdem offensiv angehen, werden alles reinhauen. Wir freuen uns trotzdem auf das Final Four, dass wir uns wieder qualifiziert haben. Aber dieses Los wollte keines der anderen drei Teams. Bietigheim ist der absolute Favorit", sagte Müller im Gespräch mit Sport im Osten. Im zweiten Semifinale stehen sich der VfL Oldenburg und TuS Metzingen gegenüber. Das Turnier findet am 9. und 10. März in Stuttgart statt.