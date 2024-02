Diese Paarungen ergab die Auslosung am Dienstag in Köln. Die beiden Sieger bestreiten das Pokal-Endspiel am 14. April.

Richtig Lust auf das Final Four haben die Magdeburger. Nachdem der SCM am vergangenen Wochenende in der Neuauflage des Vorjahresfinales den Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (34:24) aus dem Wettbewerb befördert hat, geht der amtierende Champions-League-Sieger als leichter Favorit in die Spiele im April.