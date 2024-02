SCM zieht nach spektakulärer Anfangsphase davon

Magdeburg ging nicht ohne personelle Sorgen ins Spiel. Acht Spieler waren am Finalwochenende der Europameisterschaft noch im Einsatz gewesen. Entsprechend improvisiert fiel die ohnehin schon knappe und von gesundheitlichen Problemen geprägte Vorbereitung aus. Von Startschwierigkeiten war beim Bundesliga-Tabellenführer aber nichts zu spüren. Zwar wechselte die Führung in einer enorm tempo- und torreichen Anfangsphase hin und her, nach einer guten Viertelstunde bekamen die Hausherren die Begegnung aber Schritt für Schritt unter Kontrolle.

Tim Hornke markierte in der 14. Minute erstmals eine Zwei-Tore-Führung, was den Startschuss für einen Magdeburger Lauf markierte. Waren die Löwen dank der Treffer von Tobias Reichmann zunächst noch ebenbürtig, fehlte nun komplett der Zugriff. Magdeburg entschied die Eins-zu-Eins-Situation für sich und traf per Umschaltspiel nach Belieben. Weil auch DHB-Spielmacher Juri Knorr kaum Akzente setzen konnte, zog der SCM bis zur Halbzeit auf vier Treffer davon (18:14). Mannheim blieb zwischenzeitlich zehn Minuten ohne eigenen Treffer. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Löwen-Demontage in Hälfte zwei

Deutlich besser gelang den Gästen der Auftakt in die zweite Hälfte. Reichmann und Andersen verkürzten zügig auf zwei Treffer (17:19). Doch ebenso häuften sich die technischen Fehler. Magdeburg ließ sich nicht zweimal bitten und bestrafte die Nachlässigkeiten ohne Gnade. Binnen drei Minuten legten Claar, Magnusson und Co. einen Vier-Tore-Lauf auf die Platte und erhöhten auf 23:17. Auf der anderen Seite brachte SCM-Keeper Nikola Portner die Mannheimer zum Verzweifeln und traf sogar selbst ins verwaiste gegnerische Tor.

Spätestens mit dem 28:18 durch Lukas Mertens nach 45 Minuten war das Spiel gelaufen. Die Löwen wirkten platt - mental und physisch. Magdeburg spielte seinen Stiefel geduldig runter und konnte sich mental schon auf den nächsten Kracher vorbereiten: Am Donnerstag steht das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den THW Kiel an. Im Final Four des DHB-Pokals im April in Köln warten dann entweder die Füchse Berlin, die MT Melsungen oder die SG Flensburg-Handewitt. Die Auslosung ist am kommenden Dienstag (06.02.2024).