Die Gäste gingen zu Beginn der Partie in Führung und gaben diese vor allem durch den starken Dresdner Torwart Wallwitz über die gesamte Dauer nicht mehr her. Nach einem dennoch ausgeglichenen Beginn bekam Gansau nach elf Minuten beim Stand von 4:5 den Arm von Gegenspieler Mindaugas Dumcius unglücklich aber schwer an den Kopf. Die Verletzung zwang den 1,94 Meter großen Block- und Rückraum-Spieler zu einer längeren Pause, was die Auer deutlich und sichtbar schwächte. Nach dem erzwungenen Wechsel hatten die Gastgeber offensiv Probleme damit, Chancen zu kreieren. Elbflorenz erspielte sich mit mehr Dynamik und Wucht eine 15:11-Pausenführung.