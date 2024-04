Der EHV Aue taumelt immer weiter dem Abstieg aus der 2. Handball-Bundesliga entgegen. Die Mannschaft von Trainer Olafur Stefansson unterlag am Mittwoch (17. April 2024) im Nachholer des 17. Spieltag dem TV Großwallstadt mit 24:28 (10:12).

Es war die fünfte Niederlage in Serie, was Aue weiterhin den letzten Tabellenplatz mit zehn Punkten beschert. Gegen Großwallstadt zeigte der EHV vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit einen couragierten Auftritt, der von einem Heimsieg träumen ließ. Doch in den letzten Spielminuten drehte der Favorit noch einmal auf und zog letztlich deutlich davon.