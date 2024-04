In einer kurzweiligen Partie kämpften sich die Hausherren nach anfänglichen Problemen von einem 3-Tore-Rückstand zurück und konnten bis zur Halbzeit auf Pari stellen. Der Start in die zweite Hälfte lies die Fans in der Ergebirgshalle sogar vom sechsten Sieg der Saison träumen. Mehrere starke Paraden von Keeper Pascal Bochmann führten zu Tempogegenstößen und so erspielte sich der EHV zwischenzeitlich eine 2-Tore-Führung.